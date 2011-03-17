Нардеп Бабурин требует отдать Кравчука под суд

Народный депутат Украины Алексей БАБУРИН (фракция КПУ) требует привлечь к уголовной ответственности экс-президента Украины Леонида КРАВЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявления А.БАБУРИН сделал сегодня в Запорожье на митинге, приуроченном к дате проведения в 1991 году референдума и Всеукраинского опроса об отношении к Союзному государству.

"Леонид КРАВЧУК должен понести уголовную ответственность, как один из основных участников развала СССР. Подписывая Беловежские соглашения, он думал не о народе Украины, а о том, что может стать своеобразным местечковым "князьком". Последующая его деятельность только подтвердила этот факт. Распродажа общенародной собственности, осуществленная его руками, привела к тотальной нищете 90 процентов жителей Украины и сверхобогащению кучки олигархов. Этого "почетного" пенсионера ждет скамья подсудимых" - заявил А.БАБУРИН.

По данным пресс-службы Запорожского обкома КПУ, основание для столь жесткого высказывания стало то, что экс-глава государства Л.КРАВЧУК «извратил волю народа».

"Из 185,6 миллиона граждан СССР с правом голоса в референдуме приняли участие 148,5 миллиона (79,5%); из них 113,5 миллиона (76,43%) высказались за сохранение обновлённого СССР. В том числе в Украинской ССР, соответственно, - 83,5 % и 70,2%, тоесть квалифицированное большинство", - говорится в сообщении пресс-службы.

По какой именно статье УК Украины могут быть квалифицированы подобные действия Л.КРАВЧУКА ни сам народный депутат, ни пресс-служба Запорожского обкома КПУ не сообщили.

В завершении митинга, на котором А.БАБУРИН был одним из основных выступавших, его участники приняли резолюцию, требующую от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «межгосударственного объединения в рамка ЕЭП (единого экономического пространства между Россией, Беларусью и Казахстаном)».