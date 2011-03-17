Януковичу о кино даже стыдно говорить

Украинцы за 20 лет независимости не стали хозяевами в собственном культурном пространстве.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал на заседании Общественного гуманитарного совета сегодня в Киеве Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим глава государства отметил, что дал соответствующее поручение по изучению состояния дел в культурной и образовательной сферах, «чтобы понять реальное состояние дел накануне чрезвычайного события в жизни нашего государства – празднования 20-летия независимости Украины”.

Как также заявил В.ЯНУКОВИЧ, «я знал, что ситуация, мягко говоря, не блестящая, но реальная картина оказалась намного хуже».

«Если называть все вещи своими именами, то нужно признать: за 20 лет независимости мы так и не смогли стать полноправными хозяевами в собственном культурно-образовательном пространстве. Мы теряем позиции в сфере фундаментальных научных исследований, катастрофически снизились объемы книгоиздания. Специалисты отмечают застой в театральном процессе. Все больше деятелей культуры и науки в поисках лучшей судьбы выезжают за границу, потому что не могут реализовать себя здесь, на Родине. О кино даже стыдно говорить…», - охарактеризовал ситуацию глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что это является вызовом для Украины сегодня. По его словам, необходимо исправить ситуацию и вернуть людям надежду на лучшее и веру в собственные силы.

«Мы обязаны преодолеть отчуждение, которое образовалось между производителями культурного и научно-образовательного продукта и простыми людьми… Наша задача в том, чтобы создать пространство, через которое все достижения наших деятелей культуры станут доступными каждому украинцу», - отметил глава государства.