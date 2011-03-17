В Верховной Раде завалили «сенсорный палец»

Верховная Рада Украины отказалась принять решение о внедрении личного голосования депутатов с помощью сенсорной клавиши.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего решения проголосовали только 222 народных депутата из 428 зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали за это решение фракция Партии регионов и группа «Реформы ради будущего».

Внесенным председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ проектом постановления предусматривалось внедрить в Верховной Раде Украины модернизированную электронную систему подсчета голосов карточками, что предусматривает регистрацию и голосование народного депутата с помощью сенсорной клавиши.

Как отметил председатель комитета ВР по вопросам регламента Владимир МАКЕЕНКО, комитет в целом поддерживает постановление, но считает, что соответствующая система должна быть внедрена только после соответствующих изменений в регламенте Верховной Рады.

В свою очередь член фракции НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что внедрение обновленной системы для голосования не нуждается ни к каком голосовании в Верховной Раде. Он сказал, что все предыдущие системы для голосования были введены в действие непосредственно за подписью председателя ВР и руководителя аппарата Верховной Рады. «Господин спикер, дайте распоряжение и через 30 секунд в Украине, наконец, будет выполняться Конституция Украины», - призвал А.ЯЦЕНЮК.

После первого неудовлетворительного голосования председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поставил на голосование предложение принять данный проект постановления в первом чтении. В то же время это предложение поддержал 221 народный депутат из 428.

После этого на голосование было поставлено предложение о направлении на доработку соответствующего проекта постановления. “За” проголосовали 254 народных депутата из 429.

При этом В.ЛИТВИН пообещал, что он уже сегодня зарегистрирует во ВР изменения в регламент с тем, чтобы сенсорная система все-таки была введена в действие.