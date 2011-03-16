Тимошенко заявляет, что Генпрокуратура покрывает преступление

Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО требует от генерального прокурора Виктора ПШОНКИ возбудить уголовное дело против премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА по факту фальсификации показателя инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам перед очереднім посещением Генпрокуратуры.

«Сегодня я хочу спросить, передали ли мое обращение о совершении преступления генеральному прокурору, и кто из них будет отвечать за то, что они сейчас покрывают невыплату людям настоящей, реальной пенсии и заработной платы согласно показателю инфляции. Кто будет отвечать за то, что Генеральная прокуратура сегодня покрывает это преступление», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер отметила, что, согласно расчетам независимых экспертов, уровень инфляции в 2010 году составил 42,3% против задекларированного властью уровня в 9%. По ее словам, именно на основании такого уровня инфляции правительство должно было проиндексировать заработные платы и все социальные выплаты.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что минимальная заработная плата на начало 2011 года должна была составлять 1236 грн., а минимальная пенсия – 989 грн.

Экс-премьер считает, что генеральный прокурор также должен отвечать за сокрытие преступления. «Я думаю, что ПШОНКА, который таким образом защищает ЯНУКОВИЧА и АЗАРОВА, и таким образом дает возможность забрать у людей их законные деньги, ПШОНКА также будет отвечать. Не только ЯНУКОВИЧ и АЗАРОВ. Я хочу, чтобы они подумали, что их власть достаточно быстро закончится. А за то, что они сегодня делают в Украине, им придется достаточно серьезно отвечать перед законом и перед людьми», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.