Уровень радиации на четвертом реакторе "Фукусима-1" опасен для здоровья

Уровень радиационного фона после пожара на четвертом реакторе японской АЭС "Фукусима-1" может угрожать здоровью населения.

Об этом министр иностранных дел Японии Такзаки МАЦУМОТО заявил в ходе пресс-конференции, которая прошла по окончании встречи глав МИД "большой восьмерки" в Париже, передает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

"На четвертом реакторе (АЭС "Фукусима-1") был пожар, радиационный фон (в районе АЭС) может быть опасен для здоровья людей", - сказал министр.

"Что касается третьего реактора, мы пытаемся охладить его, и мы попросили население, находящееся в районе 20 километров от АЭС, эвакуироваться, а тех, кто живет на расстоянии 30 километров, не выходить из дома. Ситуация по-прежнему тяжелая. Мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему", - добавил Т.МАЦУМОТО.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. Эпицентр землетрясения находился в 373 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине 24 километра. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6,0. По уточненным данным, число погибших и пропавших без вести при разрушительном землетрясении превысило 10 тысяч человек.

После землетрясения из-за выхода из строя систем охлаждения был введен режим чрезвычайной ситуации на находящихся в сильно пострадавшей от подземных толчков и цунами префектуре Мияги АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2". Начиная с субботы, на АЭС "Фукусима-1" произошли взрывы на первом, третьем и втором энергоблоках и пожар на четвертом энергоблоке. Уровень радиационного фона в районе станции и на территории префектур Фукусима и Ибараки значительно повысился.