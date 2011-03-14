Отношение к власти ухудшается (опрос центра им. Разумкова)

Сейчас в Украине наблюдается тенденция к ухудшению отношения населения к деятельности власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор социологической службы Центра им. Разумкова Андрей БЫЧЕНКО сегодня во время заседания круглого стола в Киеве.

«В феврале 2011 года 46,9% граждан полностью не поддерживали деятельность правительства», - сказал он, отметив, что, в то же время, год назад ожидания населения были позитивными.

По данным социолога, из 22 сфер жизни в Украине лишь в двух уровень ответов респондентов – «улучшилось» - не является ниже, чем уровень ответов – «ухудшилось».

«Эти сферы – положение русскоязычного населения и межнациональные отношения. Для всех других двадцати сфер количество ответов, что ситуация ухудшилась, превышает количество мнений, что ситуация улучшилась. В частности, из семи сфер абсолютное большинство граждан отметили, что ситуация ухудшилась. Кроме традиционных экономических сфер, это уровень цен, уровень благосостояния человека, уровень оплаты труда. Также больше половины опрошенных считает, что снизилась уверенность граждан в завтрашнем дне, отношение граждан к власти и, что наиболее интересно, уровень стабильности, по мнению 56% граждан, ухудшился за этот год. В то время, как только 11% считают, что он улучшился. Стабильность для граждан не наступила», - констатировал А.БЫЧЕНКО.

В связи с чем, по данным исследования Центра Разумкова, почти 53% граждан считают, что ситуация в целом в Украине ухудшилась за год деятельности Кабинета министров во главе с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, добавив, что средняя оценка деятельности правительства составляет 2,46 по пятибальной шкале.

Как также отметил социолог, сейчас в Украине наблюдается тренд ухудшения отношения населения к деятельности власти. «Поэтому можно сделать вывод, что, с остальными, скорее всего в ближайший год отношения к власти будет ухудшаться», - заметил эксперт, выразив мнение, что этот год можно назвать годом утраченных возможностей.