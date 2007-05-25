Симоненко нашел, кому отдать места оппозиционеров в ВР

Если народные депутаты БЮТ и "Наша Украина" сложат полномочия и «обнулят списки», то их места в Верховной Раде будут распределены между тремя фракциями коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании парламента лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Он отметил, что норма, касающаяся того, что в парламенте должно быть не менее 300 народных депутатов, чтобы он был дееспособным, была принята относительно смешанной системы выборов.

В то же время, по его словам, эта норма не может распространяться на парламент, который был избран по пропорциональной системе. П.СИМОНЕНКО сказал, что если возникнет ситуация, когда политические партии «обнулят списки», и народные депутаты сложат полномочия, то «эти проценты делятся между теми, кто остался в парламенте, и таким образом будет восстановлено 450 народных депутатов».