Партия регионов серьезно беспокоится за выборы на Луганщине

Областная организация Партии регионов Украины сообщила СМИ, что завтра на участках за ходом голосования будут наблюдать свыше 3 тысяч их наблюдателей, а также 20 уполномоченных юристов.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Луганского областного отделения партии Александр ЕФРЕМОВ заявил, что на сегодня организация насчитывает 117 тыс. партийцев которые, по его словам, не «дадут власти сорвать выборы».