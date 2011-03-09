Герман: Шкляр получит Шевченковскую премию, «когда придет время»

Писатель Василий ШКЛЯР получит Шевченковскую премию, “когда для этого придет время”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня в Каневе заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли шанс у В.ШКЛЯРА получить Шевченковскую премию, А.ГЕРМАН сказала: “Конечно. Он же не отказался, он попросил отложить, и в указе это предусмотреть: чтобы сейчас не была его фамилия в указе, а была она тогда, когда придет для этого время”.

А.ГЕРМАН отметила, что В.ШКЛЯР в своем обращении к главе государства сам просил Президента Виктора ЯНУКОВИЧА не награждать его Шевченковской премией 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко присудил Шевченковскую премию по литературе писателю В.ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний Ворон». Такое решение было принято в результате тайного голосования при поддержке 17 представителей комитета.

4 марта В.ШКЛЯР заявил, что не может принять Шевченковскую премию, пока должность министра образования и науки, молодежи и спорта занимает Дмитрий ТАБАЧНИК.

В тот же день Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о присуждении шести деятелям культуры Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в размере 250 тыс. грн. каждая. Среди награжденных фамилии В.ШКЛЯРА не было.