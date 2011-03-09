ПР уже месяц готовится к избирательной кампании?

В Институте Горшенина прогнозируют усиление парламентаризма в Украине.

В переданном агентству УНИАН экспертном комментарии института высказывается мнение, что будущий состав Верховной Рады существенно усилит свое влияние на политические процессы в стране, а борьба за проходные места в парламент будет конкурентной и жесткой.

Эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА подчеркивает, что нивелирование роли Верховной Рады, произошедшее за последнее время, не свойственно Украине. «Украина по своей сути – парламентско-президентская республіка. Именно такой формат власти наиболее близок украинской ментальности», - отмечает эксперт.

В современной истории Украины Верховная Рада всегда играла определяющую роль в политикуме и обществе. Особенно сильными по своему составу и влиянию, считает В.ЗАСТАВА, были парламенты образца 2002 и 2006 годов, и роль народного депутата также всегда была высока.

Эксперт Института Горшенина уверен, что сегодняшняя роль Верховной Рады и ее состав не отображают реальные позиции украинского общества и расстановку сил в украинской политике. «Сегодня роль этого серьезнейшего института сведена практически к нулю», - отмечает В.ЗАСТАВА.

Он обращает внимание, что, с другой стороны, в различных регионах страны уже сформировался новый эшелон активных людей, хорошо понимающих актуальные проблемы общества и имеющих намерение использовать ближайшие выборы для вхождения в большую политику. По мнению эксперта, в случае возвращения элементов мажоритарной системы этот процесс только усилится.

«Существует стереотип, что в мажоритарных кампаниях действующая власть имеет преимущество. Мы располагаем достоверной информацией о том, что Партия регионов закрепила за всеми округами конкретных кандидатов, которые уже около месяца проводят подготовку к проведению кампании. Однако наш опыт говорит о том, что желающие конкурировать всегда найдутся и конкуренция будет реальной», - отмечает В.ЗАСТАВА.

По его словам, уже сегодня в консалтинговое подразделение «Горшенин Групп» обращается значительное количество людей, интересующихся именно мажоритарными избирательными кампаниями, которых не пугают ни административный ресурс, ни конкуренция. «Эти люди хотят немедленно начать подготовку к кампаниям. Есть все основания полагать, что когда эти новые люди придут в украинский парламент, они не пожелают быть статистами и не упустят возможность вернуть присущее парламенту влияние на процессы, происходящие в стране», - отмечает эксперт.

Поэтому, делает вывод В.ЗАСТАВА, в среднесрочной перспективе можно ожидать существенного обновления состава украинского парламента, а также усиления его политической роли. «Роль Верховной Рады как института общества существенно возрастет», - считает эксперт.