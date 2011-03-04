Корнийчук заявил отвод судье, которая рассматривает его дело

Бывший первый заместитель министра юстиции Украины Евгений КОРНИЙЧУК и его адвокат Игорь ФОМИН заявили отвод судье Печерского районного суда Киева ЦАРЕВИЧ, которая сегодня председательствует на судебном заседании по предварительному рассмотрению дела для назначения его к рассмотрению по существу.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания Е.КОРНИЙЧУК и И.ФОМИН обратились к судье с соответствующим ходатайством, в котором они, в частности, обосновали свою позицию относительно отвода судьи тем, что она работает в должности судьи только около трех месяцев, есть сомнения относительно ее компетентности, беспристрастности, независимости, поскольку, в том числе, судья назначена на должность не бессрочно, а на определенный срок.

Кроме того, Е.КОРНИЙЧУК и И.ФОМИН считают, что, поскольку, по определению Генеральной прокуратуры, дело является «особенно сложным», а также имеет определенный резонанс в обществе, его должна рассматривать коллегия судей, назначенных на эту должность бессрочно и, таким образом, имеющих судейский опыт и, в определенной мере, в связи с этим могут быть защищенными от давления со стороны третьих лиц, в отличие от тех судей, которые избраны на должность на определенный срок.

В то же время, объясняя свое ходатайство, Е.КОРНИЙЧУК отметил, что в свое время работал членом квалификационной судейской комиссии и мог принимать участие в назначении указанной судьи на должность.

Суд удалился в совещательную комнате для вынесения решения по поводу заявленного ходатайства.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, которое привело к тяжким последствиям). Бывшему первому заместителю главы Минюста выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.

15 февраля 2011 г. следователь Генеральной прокуратуры Украина изменил Е.КОРНИЙЧУКУ меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.