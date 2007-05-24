Коммунисты заявляют о настоящем перевороте

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК заявляет, что в Украине начал «реализовываться силовой вариант захвата власти».

Об этом А.МАРТЫНЮК заявил, закрывая сегодняшнее заседание парламента.

По его словам, начал совершаться «настоящий антиконституционный антигосударственный переворот».

По его словам, сейчас происходит «силовое освобождение от должности генерального прокурора под маркой того, что он совмещает депутатские полномочия».

А.МАРТЫНЮК официально заявил, что 14 мая Святослав ПИСКУН подал заявление и оно зарегистрировано в секретариате парламента о том, чтобы ВР приняла решение о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи с тем, что он исполняет обязанности генерального прокурора Украины. «И это уже не вина генерального прокурора, что ВРУ не успела до сегодняшнего дня рассмотреть это заявление», - сказал он.

Он напомнил тем, «кто очень заботится о выполнении Конституции в Секретариате Президента, клеркам его» посмотреть на ситуацию с заместителем главы Секретариата Романом БЕССМЕРТНЫМ. По его словам, он (Р.БЕССМЕРТНЫЙ) уже месяца два или три является заместителем главы Секретариата Президента и одновременно считается народным депутатом Украины. «Я хотел бы увидеть сегодня указ Президента об освобождении Романа БЕССМЕРТНОГО от занимаемой должности», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Он отметил, что будет правильно, когда «мы будем считать, что генеральным прокурором является тот, кто есть сегодня». Он отметил, что Президент Украины не имеет права нарушать Конституцию Украины. По его словам, в Конституции четко написано, кто и как назначает и освобождает от должности генерального прокурора. Он подчеркнул, что «пора этому своеволию положить конец». Он попросил народных депутатов Украины «помочь генеральной прокуратуре разобраться с ситуацией в этом вопросе, и должны все стать на защиту конституционного строя». После этого заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ призвал народных депутатов Украины идти к Генеральной прокуратуре.

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО расценивает освобождение Святослава ПИСКУНА от должности генерального прокурора как шаг Президента к силовому захвату власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов возле Генпрокуратуры.

«Освобождение означает то, что Президент встал на путь силового захвата власти», - заявил П.СИМОНЕНКО, добавив при этом, что на данный момент депутаты не видели указа Президента об освобождении генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, сегодня на официальном сайте Президента размещен Указ главы государства № 469/2007 о признании утратившим силу Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года о восстановлении С.ПИСКУНА в должности генпрокурора.

Другим указом В.ЮЩЕНКО возложил исполнение обязанностей генерального прокурора Украины на заместителя генерального прокурора Украины - прокурора Автономной Республики Крым Виктора ШЕМЧУКА.