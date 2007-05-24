Ключковский - коалиции: кто к нам с мечом придет, тот от него и погибнет

“Принятие нелегитимным парламентом постановления “Об узурпации власти президентом” доказывает неискренность премьера, который является политическим лидером “антикризовиков”, и показывает, что ни у “регионалов”, ни у социалистов нет ни единого желания договариваться с главой государства и искать выход из политического кризиса”, - сказал народный депутат пятого созыва Юрий Ключковский, сообщает сайт Нашей Украины.

По его словам, такие действия “антикризовиков” демонстрируют, что выход из кризиса достаточно сомнителен. “Я считаю, что нужно готовиться к обострению кризиса, который нагнетают так называемые коалицианты”, - добавил он.

Ключковский также напомнил, что Верховная Рада – нелегитимна. “Если парламент и коалиция, которая узурпировала, я подчеркиваю - узурпировала право выступать от имени ВР, хочет заострения ситуации в Украине, то еще в Киевской Руси говорили: кто к нам с мечом придет, тот от него и погибнет”, - отметил Юрий Ключковский.

Он посоветовал нелегитимному составу парламента прекратить агрессию, сбавить тон и вспомнить, что они сами нарушают Конституцию, поскольку собираются “под куполом” и принимают незаконные решения вопреки указу Президента о роспуске парламента.