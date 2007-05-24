Пшеничный: идет военизированный захват Конституционного Суда

Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Валерий ПШЕНИЧНЫЙ заявляет, что действия власти направлены на ликвидацию КС как единственного органа конституционной юрисдикции.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

По словам В.ПШЕНИЧНОГО, сегодня он собрал в зале заседаний Суда судей для того, чтобы обсудить ситуацию вокруг КС.

«Я собрал для того, чтобы прояснить ситуацию, которая сложилась вокруг КС», - сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ.

При этом он добавил в интервью журналистам, что, по его мнению, «идет военизированный захват и блокирование КС».

Как передает корреспондент УНИАН, на собрании присутствовали 10 судей КС из 18. Для того чтобы они попали в здание КС, около 20 депутатов от коалиции сделали коридор для прохода судей к рабочим местам.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Конституционный Суд Украины утратил конституционную легитимность

В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность по поводу ситуации, сложившейся в Конституционном Суде Украины. „Суд парализован и деморализован. Как гарант Конституции я категорически не принимаю такого состояния дел. Я был, есть и всегда буду на стороне честного и ответственного Конституционного Суда как верховного конституционного арбитра страны”, - отметил Президент.

Президент поручил Генеральной прокуратуре “дать немедленную правовую оценку ситуации, которая сложилась в Конституционном Суде с нарушением Конституции и национального законодательства”.

Справка УНИАН. Президент В.ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины Сюзанну СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО в связи с нарушением присяги.

Каменнобродский суд Луганской области принял решение восстановить С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО в должностях судей КС.

17 мая состоялось заседание Конституционного Суда Украины, на котором было принято решение освободить Ивана ДОМБРОВСКОГО от должности председателя КС по собственному желанию. Обязанности председателя КС возложены на заместителя председателя КС В.ПШЕНИЧНОГО.

23 мая Шевченковский районный суд г. Киева запретил В.ПШЕНИЧНОМУ, С.СТАНИК и В.ИВАЩЕНКО осуществлять полномочия судей Конституционного Суда Украины, поскольку они являются уволенными с должностей.

Суд также запретил В.ПШЕНИЧНОМУ в качестве исполняющего обязанности председателя КС вести заседания.