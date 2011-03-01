Львовский облсовет: требуем прекратить антимолодежную вакханалию

Депутаты Львовского областного совета обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ по поводу недопустимости снижения возрастного ценза молодежи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, «за» принятие такого обращения сегодня на сессионном заседании проголосовало 70 депутатов Львовского облсовета.

В своем обращении депутаты выражают обеспокоенность ситуацией, которая складывается в молодежной среде в связи с инициативой правительства ограничить права молодежи путем снижения возрастного ценза.

В тексте обращения, в частности, отмечается: «антимолодежным и антиукраинским Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины разработаны изменения к статье 1 Закона Украины «О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине» относительно уменьшения возраста молодежи с 35 до 29 лет. Расцениваем такие инициативы как очередное наступление на права граждан Украины и нарушение нормы статьи 22 Конституции Украины, в соответствии с которой при принятии законов или внесении изменений в действующее законодательство не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод».

Также областные депутаты отметили в обращении, что они считают недопустимым решение вопроса экономии бюджетных средств и свертывание молодежных программ за счет ограничения законодательно установленных прав и гарантий молодых украинцев.

«Поддерживая молодежь Львовщины, Львовский областной совет обращается к руководству Верховной Рады Украины с требованием не допустить принятия изменений к статье 1 Закона Украины «О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине» относительно снижения возрастного ценза молодежи с 35 до 29 лет. Обращаемся к Президенту Украины с предложением принять все необходимые меры, чтобы прекратить антимолодежную вакханалию руководства Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, которое пытается уничтожить молодежное движение, лишить молодежь доступа к жилью путем уменьшением возраста молодежи», - говорится в обращении.