Яценюк предлагает БЮТу обменяться подписями

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК призывает все политические силы в парламенте поддержать предложенный фракцией «Наша Украина - Народная Самооборона» проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Фронт Змін”, А.ЯЦЕНЮК в интервью журналистам отметил, что подписные листы переданы всем руководителям фракций, «и мы рассчитываем, что за выражение недоверия действующему правительству подпишутся не только оппозиционные фракции, но и депутаты из провластных фракций». “Если не подпишутся – это будет означать, что они разделяют политику действующего правительства, которое несет ответственность за рост цен и тарифов, усиленный налоговый пресс, повышение пенсионного возраста» – добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов относительно подписей за отставку правительства, которые минувшей осенью собирала фракция БЮТ, А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня публично обратился к фракции БЮТ-Батьківщина с просьбой, чтоб они поставили свои подписи в подписном листе за резолюцию о недоверии правительству. “Они сказали, что у них также есть подписные листы, датированные еще октябрем, и если мы внесем проект БЮТ сегодня, парламент может отказаться его рассматривать”, - сказал А.ЯЦЕНЮК. При этом добавил, что предложил резолюцию недоверия именно за год деятельности правительства, и проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины» подготовлен в соответствии с новой Конституцией и новым законом о Кабинете министров. В то же время А.ЯЦЕНЮК сказал, что «мы предлагаем БЮТ обменяться подписями: мы расписываемся под их предложением, а они ставят подписи в наших подписных листах за внесение в парламент резолюции недоверия правительству”. “Думаю, это будет справедливо и правильно. Регламент и закон о Кабинете министров требует собрать 150 подписей для внесения резолюции недоверия правительству на рассмотрение парламента», - подчеркнул он.

Лидер «Фронта Змін» выразил надежду, что собрать необходимое количество подписей удастся к 15 марта - годовщине назначения главой правительства Николая АЗАРОВА.

Как известно, А.ЯЦЕНЮК инициировал рассмотрение в Верховной Раде резолюции недоверия Кабинету министров. Проект постановления парламента «Об ответственности Кабинета Министров Украины» он направил лидерам всех парламентских фракций. Согласно статье 87 Конституции Украины, статье 13 Закона «О Кабинете министров Украины» и статье 231 Регламента Верховной Рады, для инициирования рассмотрения вопроса об ответственности правительства и принятия резолюции недоверия Кабмину парламента нужно собрать не менее 150 подписей народных депутатов.