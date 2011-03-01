Тимошенко знает, кто из подчиненных давал на нее показания в ГПУ

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО ознакомилась с первым из 180-ти томов материалов уголовного дела, возбужденного против нее Генеральной прокуратурой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня после очередного посещения Генеральной прокуратуры.

«Я, честно говоря, даже не знаю, откуда столько томов могло взяться в элементарном деле, которое связано с тем, что людям с единого казначейского счета в кризис была выплачена пенсия. Сейчас начала знакомиться, посмотрела первый том – действительно абсурдно, нет никаких доказательств. Полностью все пустое», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам экс-премьер-министра, в материалах дела также собраны показания ее бывших подчиненных. В то же время она отказалась уточнить фамилии этих экс-чиновников. «Показания такие, как просит Генеральная прокуратура, но не хочу называть фамилии», - отметила она.

Лидер партии «Батьківщина» в который раз отметила, что уголовное дело против нее возбуждено по политическим мотивам.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что не намерена медлить с ознакомлением с материалами уголовного дела. «Знакомиться я буду достаточно быстро, поскольку я хочу посмотреть в глаза тем судьям, которые сегодня выполняют политзаказы, хочу посмотреть, как они окончательно втопчут в грязь свои мантии, хочу посмотреть, как они будут принимать решение там, где нет абсолютно преступления, и где они будут выносить политические приговоры по заказу В.ЯНУКОВИЧА», - сказал она.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины закончило досудебное следствие по уголовному делу, в которое объединены два уголовных дела, возбужденные в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжелые последствия и нарушения бюджетного законодательства).

ГПУ обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей «Опель Комбо». Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн. грн.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству других убытков.