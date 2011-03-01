Тимошенко надеется, что «испуганный» Янукович будет более сговорчивым

Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО надеется на переход Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от преследований к сотрудничеству с оппозицией.

Об этом она рассказала в интервью Polska Agencja Prasowa, сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что благодарна лидерам европейских государств, США, Европейскому Парламенту и его председателю Ежи БУЗЕКУ за то, что они публично обращались к В.ЯНУКОВИЧУ относительно прекращения репрессий. “У меня создается впечатление, что Президент испугался этого, и думаю, что он будет искать возможности, чтобы от преследований перейти к сотрудничеству с оппозицией. Надеюсь, что он начнет освобождать политических узников, поскольку тот имидж, который ЯНУКОВИЧ сам себе создал на протяжении последнего года, не может соответствовать руководителю государства”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также лидер “Батьківщини” отметила, что она и партия обязательно будут принимать участие в следующих парламентских и президентских выборах. По ее мнению, “ЯНУКОВИЧ потерял доверие даже у тех людей, которых ему удалось обмануть во время президентских выборов. Последние опросы указывают на то, что более 78% людей ощущают ухудшение экономической ситуации”.

Отвечая на вопрос, как долго Президент ЯНУКОВИЧ будет оставаться у власти, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что “это зависит от того, насколько долго украинцы смогут его терпеть, однако считаю, что до ближайших парламентских выборов (в 2012 году). Победа оппозиции в этих выборах будет завершением президентства ЯНУКОВИЧА и создаст надежду на возвращение Украины на европейский путь развития”.