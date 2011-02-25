Тимошенко пишет со следователем: он - в протокол, она - в Twitter

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что пишет в своем блоге в Twitter даже во время допросов в Генеральной прокуратуре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня во время пресс-конференции, отвечая, каким образом она заполняет свой блог во время допросов.

«Мы с ним (следователем – УНИАН) печатаем одновременно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, следователь печатает ее ответы в протокол, а она свои впечатления от общения со следователем – в блоге.