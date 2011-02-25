Тимошенко: власти лучше слушать "Мурку", чем поэмы Леси Украинки

Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО считает, что нынешняя антиукраинская власть сознательно замолчала 140-летие Леси Украинки.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, она выразила сожаление, что “нынешняя антиукраинская власть сознательно замолчала 140-летие Леси Украинки”. “Режим ЯНУКОВИЧА панически боится сильных женщин. Для него приятнее крутить по телевидению передачи, где прокуроры играют бандитскую "Мурку", чем почтить женщину, которая вместе с Тарасом Шевченко и Иваном Франко вывела украинскую литературу на мировой уровень”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она процитировала Лесю Украинку: "Знову тьма, і жах, і розбрат. І знов настав єгипетський полон, та не в чужій землі, а в нашій власній".

По ее словам, эти строки остаются актуальными и сегодня, “потому что и до сих пор наш народ страдает от поработителей - кучки коррупционеров и олигархов, которые грабят и делят между собой национальное богатство”.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, “мы должны взять как оружие пылкое Лесино слово”. “Действительно, прав Иван Франко, когда сказал о Лесе Украинке, что "эта больная, слабая девушка – едва ли не единственный мужчина на всю нынешнюю Украину", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.