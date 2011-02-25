Янукович травмировал колено

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил журналистов поиграть с ним в теннис, но заметил, что не может давать приказы охране пропустить их на корт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, отвечая в прямом эфире на вопрос граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».

На вопрос, не хочет ли он личным примером приобщить украинцев к ведению здорового образа жизни и занятиям спортом, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что занимается спортом постоянно. «Это вопрос отдельного человека, его физических возможностей, я считаю, или привычки заниматься сортом. Я занимаюсь постоянно и стабильно спортом. Бегаю, но бегаю на корте. Просто так бегать у меня не хватает времени. Поэтому я экономлю время – немного плаваю, играю в теннис», - рассказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сейчас он «немного травмировал правое колено», однако полтора часа минимум три раза в неделю играет в теннис. «Если Вы играете, могу пригласить», - сказал Президент журналисту, который задавал вопрос.

На уточняющий вопрос журналистов, пустит ли их охрана на корт, где Президент играет в теннис, В.ЯНУКОВИЧ заметил: «Вы должны понимать, что я иногда не могу давать приказы своей охране. Они выполняют свои обязанности».