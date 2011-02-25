Наша Украина: Действия Януковича расходятся с его заявлениями

Партия «Наша Украина» заявляет, что нынешняя власть реализует в стране антинародный и антиукраинский политический курс, который никогда не будет поддержан украинским обществом.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом идет речь в заявлении «Нашей Украины» по итогам первого года правления Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

По мнению авторов заявления, первый год деятельности В.ЯНУКОВИЧА в должности главы государства показал, что нынешняя властная команда не собирается учитывать и уважать интересы и права украинских граждан. «Реальные действия Президента ЯНУКОВИЧА полностью расходятся с его публичными заявлениями и обязательствами перед избирателями», - говорится в заявлении.

В партии отмечают, что, на фоне заверений Президента об укреплении демократии, власть систематически нарушает гражданские права на свободу слова и мирные собрания, ущемляет оппозиционные СМИ, ввела цензуру на телевидении. На протяжении года Украина на 42 позиции упала в рейтинге свободы слова «Репортеров без границ».

В заявлении подчеркивается, что под лозунгами борьбы с коррупцией и преступностью начались политические репрессии против десятков оппозиционных политиков, журналистов, представителей малого бизнеса и патриотических организаций. «Правоохранительные органы превращены в аппарат репрессий и произвола в отношении граждан. Наряду с этим власть сознательно тормозит принятие необходимого антикоррупционного законодательства», - замечает «Наша Украина».

В заявлении отмечается, что инициированные Президентом реформы не привели к обещанному улучшению благосостояния граждан и налоговым каникулам. Налоговый кодекс резко ухудшил условия для малого и среднего бизнеса, который создает миллионы рабочих мест. Пенсионная реформа, увеличивая трудовой возраст и стаж для большинства граждан, сохраняет привилегии для чиновников. «За этот год больше всего возросли коммунальные тарифы и цены на продовольственные товары и, как следствие, уменьшились доходы большинства украинцев. Наряду с этим бюджетные расходы на деятельность власти увеличены на 40%», - говорится в заявлении.

В партии отмечают, что, вступая на президентский пост, В.ЯНУКОВИЧ обещал объединить страну. «Вместо этого властью реализуется очередная попытка противопоставить части общества, провоцируя языковые, исторические и конфессиональные конфликты. Образовательное дело отдано на откуп откровенным украинофобам, которые работают против наших интересов и перспективы конкурентоспособной Украины. Властный законопроект о языках несет прямую угрозу для национального единства. Власть создает привилегии для одной конфессии, притесняя другие», - говорится в заявлении.

По мнению “Нашей Украины”, принятие властью внеблокового статуса Украины не укрепило международных позиций государства. В.ЯНУКОВИЧ подписал Харьковские соглашения, которые принесли угрозы Украине и, в то же время, не решили никаких проблем с надежным обеспечением энергоносителями. Вопреки официальному курсу на евроинтеграцию, действия власти каждый раз все больше критикуются в ЕС за нарушение демократических свобод.

«Инициируя сомнительные решения Конституционного Суда, Президент В.ЯНУКОВИЧ монополизировал в своих руках чрезмерные, практически авторитарные властные полномочия, на что не получал мандата избирателей. Именно поэтому он несет личную политическую ответственность за результаты деятельности власти», - считают в партии.

За первый год своего правления Президент не сделал ни одного шага навстречу диалогу с оппозицией, общественными организациями, церквами и обществом в целом. Придя на пост Президента при поддержке меньше 30% избирателей, В.ЯНУКОВИЧ навязал стране политику, которая противоречит интересам большинства граждан, заявляют в “Нашей Украине”.

«Власть, которая не опирается на собственный народ, обречена на отторжение. Результаты первого года правления Президента В.ЯНУКОВИЧА доказывают – эта власть должна быть изменена», - подчеркивается в заявлении “Нашей Украины”.