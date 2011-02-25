Суд подтвердил законность продления ареста Луценко

Апелляционный суд города Киева подтвердил законность решения Печерского районного суда столицы от 16 февраля этого года, которым экс-министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО продлен срок содержания под стражей до 26 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявила коллегия Апелляционного суда, таким образом отказав в удовлетворении жалобы Ю.ЛУЦЕНКО и его адвоката Игоря ФОМИНА относительно незаконности решения суда первой инстанции.

Как отмечается в постановлении, приведенные следователем Генеральной прокуратуры доводы относительно необходимости продления Ю.ЛУЦЕНКО срока ареста проверены во время заседания судом первой инстанции. Кроме того, утверждение апеллянтов по поводу того, что решение вынесено с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса не отвечает действительности, существенных нарушений УПК Апелляционный суд не выявил, права на защиту Ю.ЛУЦЕНКО во время заседания Печерского райсуда нарушены не были.

Исходя из изложенного, Апелляционный суд видит возможным согласиться с решением суда первой инстанции о продлении Ю.ЛУЦЕНКО срока содержания под стражей.

Свое постановление судьи объявили через 20 минут после того, как удалились в совещательную комнату.

Услышав решение суда, народные депутаты, которые находились в зале судебного заседания, начали выкрикивать: «Позор!», «Продажные!», «Трусливые существа!», «Придет время, вы за это ответите».