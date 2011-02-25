Янукович - против резкого поднятия пенсионного возраста для женщин
"Мы безответственные, и мы не честные?»
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказывается против резкого повышения пенсионного возраста для женщин.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».
«Нам нужно принять мужественное решение. Оно непростое. Это экзамен для нас для всех – повышение возраста. Я категорически против того, чтобы это делалось резко. Сегодня было 55, завтра - 60 (лет). Я категорически против», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он отметил, что выступает за постепенное повышение пенсионного возраста на протяжении нескольких лет для женщин, а со временем - и для мужчин.
«Нам нужно посмотреть на весь мир, на мировую тенденцию, которая есть в мире. Почему в мире такая тенденция, а мы имеем такую? Потому что мы сильно богатые? Или мы не богатые, а мы безответственные, и мы не честные?», - заметил он.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос повышения пенсионного возраста должен обсуждаться с представителями общественности.