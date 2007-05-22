Виктор Балога: есть два сценария развития

Глава Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГА заявляет, что характер развития политических процессов в государстве после решения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО прекратить полномочия Верховной Рады пятого созыва и назначить досрочные парламентские выборы побуждают его как руководителя Секретариата Главы государства расставить четкие акценты в актуальных темах дня.

Об этом идет речь в заявлении В.БАЛОГИ, размещенном на официальном сайте Главы государства.

В своем заявлении В.БАЛОГА отмечает, что украинское общество ожидает объявления даты внеочередных выборов в ВР. При этом, отмечает он, определенный в президентском Указе день голосования – 24 июня – не отменен и остается действующим. “Президент согласился, что эта дата может быть перенесена для того, чтобы после быстрого корректирования избирательного и бюджетного законодательства обеспечить безукоризненную процедуру избрания нового состава Верховной Рады, создать предохранительные механизмы против политической коррупции и монополизации властных полномочий”, - отмечает В.БАЛОГА.

По его словам, это был компромисс, на который Президент В.ЮЩЕНКО пошел после того, как премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ согласился с ним в том, что досрочные парламентские выборы – это единственный способ преодоления глубокого властного и политического кризиса, в который переросла кризисная болезнь Верховной Рады. Главу государства поддержали парламентские политические силы, которые действуют как объединенная оппозиция, отмечает руководитель Секретариата.

При этом он отмечает, что “Виктор ЮЩЕНКО, находясь в когорте государственных топ-менеджеров, неоднократно предпринимал шаги навстречу, к пониманию. Это были компромиссы во имя большой цели – укрепления и развития Украины”. В частности, напоминает В.БАЛОГА, так было в 2004 году, когда «пакетом» принимались изменения в Конституцию, так было и в 2006 году, когда Президент внес в Верховную Раду кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра, заручившись его письменной гарантией действовать согласно Универсалу национального единства, что, впрочем, так и не было соблюдено.

Способность к компромиссу, который имеет целью достижение благополучия в родном Отечестве, выделяет сильного лидера, который заботится об интересах своего государства, говорится в заявлении В.БАЛОГИ.

Однако, отмечает он, кое-кто расценил такой подход Президента как признак его слабости. В Верховной Раде пятого созыва начали твориться безобразия: парламентская коалиция, сформированная, мягко говоря, небезупречно, вошла во вкус и начала расширяться до конституционного большинства откровенно неконституционным способом; через подкуп и позорное обольщение, был принят Закон «О Кабинете Министров», который его разработчики априори признавали таким, что противоречит Основному Закону; расцвели явления, которые в политическом словаре современной Украины записаны в сроках «политическая коррупция» и «узурпация власти», - заявляет В.БАЛОГА.

“Президент как гарант Конституции был вынужден положить этому конец. Он распустил Верховную Раду, потому что парламентский кризис угрожал уже всему обществу и государству. Противоядием от тяжелой болезни определенны внеочередные выборы”, - отмечает руководитель Секретариата.

В.БАЛОГА также напоминает, что 4 мая Президент и премьер-министр продемонстрировали своей стране и мировому сообществу понимание того, что только избирательная кампания приведет к оздоровлению власти, ограждению ее от кризисных рецидивов и перспектива выборов стала очень четкой.

В то же время, отмечает он, поведение коалиционных сил, рупором которых выступил Председатель Верховной Рады пятого созыва Александр МОРОЗ, дало обществу сигнал противоположного содержания. “Выполнение договоренностей между Президентом и Премьером затормозилось настолько, что можно говорить об их бойкоте, причем совсем не оппозицией. Накопились дополнительные предварительные условия вроде изменений в Конституцию и их обязательного одобрения Конституционным Судом, или создания реестра избирателей. Однако они не решают проблем”, - считает руководитель Секретариата.

“Это – категорически неприемлемая позиция. Затягивание с выборами создает реальный риск того, что украинский политикум никогда не выздоровеет, а Украина превратится в государство, где слова «закон» и «демократия» вскоре выйдут из обихода”, - заявляет В.БАЛОГА.

По его убеждению, “политики высшего эшелона, лидеры мощных партий по определению должны придерживаться взятых обязательств”. Следует отделить, считает В.БАЛОГА, стремление дискредитированных деятелей во что бы то ни стало остаться во власти от интересов своей страны, своих избирателей. “Громкие истерические заявления не могут сбить с толку ответственного государственного деятеля. Так действуют в странах постоянных демократий. Надеюсь, что по такому принципу будут действовать государственные мужи и в Украине”, - сказано в заявлении.

На сегодняшний день, по словам В.БАЛОГИ, есть два сценария развития событий: через внеочередные выборы в Верховную Раду – объединение Востока и Запада страны на общих ценностях, или дальнейшая монополизация власти с неотвратимыми последствиями, которые люди почувствуют очень быстро.

“Президент никогда не допустит воплощения второго сценария”, - подчеркивает руководитель Секретариата.

При этом он выражает убеждение в необходимости на этой неделе окончательно согласовать все решения относительно внеочередных выборов в Верховную Раду. “Общество, наконец, должно получить ответ на вопрос о календарной дате голосования и готовности политических сил принять участие в избирательной кампании. Медлить с этим недопустимо и глубоко аморально. Финализация затянутых переговоров выведет украинский политикум на прямую дорогую формирования качественно обновленной власти, которая будет понимать ответственность перед страной и народом в первичном, а не искаженном значении”, - заявляет В.БАЛОГА

По его словам, “поставленная точка в параметрах перезапуска парламента будет означать старт полноценной работы инстанций, которые должны обеспечить избирательный процесс. Когда четко названы цели, тогда понятен ресурс и очередность шагов из их достижения”.

По убеждению В.БАЛОГИ, важно обеспечить широкое участие партий во внеочередных выборах в Верховную Раду. “Неучастие в избирательной гонке кого-то из крепких игроков, в частности партий, которые имеют парламентское представительство, с точки зрения ответственности перед избирателями и государством абсолютно недопустимо. Ведь игнорирование выборов значит, в частности, и появление новых линий напряжения в обществе и стране”, - считает руководитель Секретариата.

Он также предостерегает будущих участников избирательной кампании от воплощения любых сценариев, способных создать хотя бы минимальные угрозы гражданскому спокойствию и целостности государства. “Стоит объединять людей вокруг ценностных идей и лозунгов, которые будут укреплять Украину. Заботиться об этом должен не только Президент, но и политические силы, которые уже имеют или вскоре получат общественное признание и поддержку. Время игры на уничтожение уже прошло, наступает пора соревнования с целью развития”, - подчеркивает В.БАЛОГА.