Ющенко объяснил, почему ушел Гайдук

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Виталий ГАЙДУК оставил должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, поскольку выполнил возложенные на него обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал сегодня на пресс-конференции в Каневе.

"Виталий Анатольевич (ГАЙДУК), по моему мнению, выполнил свою функцию, возложенную на него в довольно сложный период деятельности СНБО. Он сформировал аппарат СНБО, привлек многих новых людей, завершил структурную перестройку СНБО. Одним словом, это была такая рутинная работа, но очень нужная", - сказал В.ЮЩЕНКО.

По мнению Президента, сейчас наступило время, когда "институт СНБО нужно вооружить прежде всего активной позицией".

В.ЮЩЕНКО считает, что главной задачей СНБО на сегодняшний день является вопрос политической безопасности в рамках выхода из политического кризиса.

"С приходом Ивана ПЛЮЩА (на должность секретаря СНБО – УНИАН) СНБО была с первого дня поставлена к команде переговорщиков. Он с первого дня ведет активную работу по урегулированию политического конфликта с точки зрения основ и ценностей национальной безопасности", - отметил Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, то, что эту работу может выполнить только И.ПЛЮЩ, "с его политическим опытом, незаангажированностью и разумным подходом", признали все стороны конфликта.

Президент отметил, что из-за этого считает И.ПЛЮЩА лучшей кандидатурой на эту должность.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Президент своим указом освободил В.ГАЙДУКА от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с поданным им заявлением об отставке.

Другим указом В.ЮЩЕНКО назначил на должность секретаря СНБО И.ПЛЮЩА.