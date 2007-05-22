Лукьяненко выставил коммунистам счет на 2,7 миллиона гривен

Народный депутат Украины V созыва Левко ЛУКЬЯНЕНКО в судебном порядке хочет взыскать с Коммунистической партии Украины 2 млн. 700 тыс. грн. и предлагает помощь Центрального провода УРП в оформлении аналогичных исков тем, кто считает себя пострадавшим от «коммунистического режима».

Как сообщили УНИАН в информационной службе Украинской республиканской партии Лукьяненко, в судебном производстве находится его отмеченный иск к КПУ.

В частности, в исковом заявлении, с которым Л.ЛУКЬЯНЕНКО обратился в Печерский районный суд города Киева, он просит “запретить Коммунистическую партию Украины за пропаганду насильственных методов борьбы со своими политическими противниками и взыскать с КПУ, правопреемника КПСС, 2 700 000 гривен в качестве компенсации за моральный вред, нанесенный тоталитарным режимом КПСС».

Как объяснили УНИАН в информационной службе, в основе расчета суммы компенсации заложены те 27 лет, которые Л.ЛУКЬЯНЕНКО провел в советских лагерях.

В сообщении также отмечается, что народный депутат считает, что право на возмещение морального вреда с КПУ имеют не только репрессированные политзаключенные, “но и сотни тысяч граждан Украины, которые испытали всевозможные притеснения и преследования от советского тоталитарного режима». В этом контексте сообщается, что гражданам, которые выразят желание обратиться с иском к КПУ о возмещении морального вреда, Центральный провод УРП Лукьяненко будет оказывать помощь в оформлении исковых заявлений.