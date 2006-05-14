Церемония награждения победителей Национального конкурса «Лучшая книга Украины»

12-00 - В рамках Второй Киевской международной книжной выставки-ярмарки состоится церемония награждения победителей Национального конкурса «Лучшая книга Украины». Организаторы выставки - Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, ООО «ЭКСПО 2000 Украина», ЗАО «Международный выставочный центр» (Международный выставочный центр, Броварской пр-т, 15). Телефоны: 206-87-82, 201-11-74.

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