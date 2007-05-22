Ющенко заявил, что суматоха его заводит и он не дрогнет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что на него не действуют постоянные угрозы в его адрес и членов его семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал сегодня на пресс-конференции в Каневе Черкасской области.

"Перед каждым выездом поступают телефонные звонки, записки с информацию о покушениях и угрозах”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

“На меня это не действует так, как хотели бы почувствовать те, кто это делает", - отметил Президент.

Он сказал, что если бы реагировал на все угрозы, то «не имел бы нормальной жизни".

"Я не спешу выходить к журналистам и рассказывать, чем обставлен мой каждый визит практически куда угодно.., какими звонками, какими записками", - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что понимает - "это не шутки".

"Я не буду дрожать. Это не свернет меня с той дороги, которую я выбрал, и буду достойно исполнять обязанности Президента", - сказал В.ЮЩЕНКО.

“Напротив, меня заводит, когда начинается суматоха”, - сказал Президент, добавив, что эти обстоятельства не заставят его свернуть ”с дороги”.

В то же время, по его словам, ему больно от той лжи, которой “осыпана” его семья уже два с половиной года. "Но у меня есть честно заработанное имя, которое я хочу честно передать своим детям", - сказал В.ЮЩЕНКО.