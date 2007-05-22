Нардеп-регионал предостерегает Ющенко от неминуемой беды

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Владимир Фалько предостерегает Президента от "неминуемой беды": "Это не «страшилки», не попытка присоединиться к общей позорной риторике. Я только что вернулся из Николаева, собственными глазами увидел ту беду, подстерегает нас уже в ближайшее время. По-видимому, очень мы уже разгневали Бога, что он ни капли дождя не дает на наши поля, что он послал такую засуху и суховеи, которые полностью уничтожили и озимые, и яровые, и корма, и подсолнух", цитирует депутата пресс-служба Партии регионов

Нардеп прогнозирует гибель нынешнего урожая в южном регионе: "Уважаемые друзья, юг хлеба не даст в этом году! Не даст мяса и молока, овощей и фруктов. На нас ожидает жара летом и холод зимой. Господин Президент, вы настолько заигрались в революции и разборки, что не замечаете, как и чем живет народ, к которому вы так любите обращаться и полагаться. Вы всегда в творческом процессе, в указах и выборах. Вы довыбираетесь до того, что некому будет на селе и избирать уже. И тогда вам, господин Президент, не нужно будет искать виновных в искусственном голодоморе. Главным виновником будете Вы, и Ваши Тимошенки, Кириленки, Луценки, и другие «энки», и ваша челядь".

По словам Фалько на этом неприятности не заканчиваются. "Беда не приходит одна. Нас уже предупреждают о повышении цен на газ и уголь, и не думаю, что ЕС и НАТО будут пересевать на наших полях, заготовлять корма для скота или немедленно запрещать вывозить хлеб из Украины. Скорее, напротив. И тогда останется повысить цены на воздух, и счастливый украинский народ, без хлеба и тепла, под оранжевыми лозунгами бабы Параски и песнями мега-звезды и «героини» Сердючки пойдет на выборы", - отметил нардеп.

Завершая выступление с трибуны член ПР опять обратился к Виктору Ющенко: "Господин Президент! В поле – беда! В головах и душе - беда! В государстве - беда! Миллиард, который нужен на выборы, отдайте крестьянам."