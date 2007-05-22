ЦИК может провести выборы 24 июня

Центральная избирательная комиссия способна провести внеочередные парламентские выборы 24 июня при условии выполнения своих обязанностей всеми субъектами избирательного процесса.

Об этом заявил председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ вчера вечером в эфире телеканала «1+1».

«Выборы можно провести. Я хочу напомнить, что третий тур голосования (на президентских выборах в 2004 году – УНИАН) мы организовали за 21 день. При том, что все субъекты, которые были задействованы в организации избирательного процесса, выполнили все свои обязанности», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Председатель Центризбиркома подчеркнул, что, при условии нормальной работы всех государственных институций, выборы можно провести 24 июня. «Но я отвечаю только за действия ЦИК», - добавил он.

Я.ДАВЫДОВИЧ добавил, что проведение досрочных выборов можно провести в соответствии со ст.102 Конституции при условии согласия всех субъектов избирательного процесса.