Гавриш уже знает решение КС по второму указу Президента

Назначенный Президентом Украины судья Конституционного суда Степан ГАВРИШ заявляет, что, КС признает второй указ о роспуске Верховной Рады (от 26 апреля) неконституционным.

Об этом С.Гавриш заявил в эфире "5 канала" вчера вечером и прибавил, что дискуссия в КС не ведется открыто, публичное исследование материалов дела не проводится.

С.Гавриш сказал: «Исходя из того, как разговаривают судьи КС, действующие на этот период времени, что они говорят, мне кажется, что это решение уже давно назрело. При этих условиях перспектива является понятной. Я думаю, что этот суд не признает этот указ Президента легитимным, потому что понятно, что он действует в политических интересах и руководствуясь политической целесообразностью, а не юридической логикой».

Как сообщал УНИАН, 21 мая Конституционный Суд начал слушание по делу по предоставлению 160 народных депутатов относительно конституционности Указа Президента"О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 26 апреля.

В то же время, суд принял постановление о прекращении производства по делу по конституционному представлению 53 народных депутатов относительно конституционности указа о досрочном прекращении полномочий ВР от 2 апреля.