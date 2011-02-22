Яценюк говорит, что Янукович выходит на «финишную прямую»

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что решением о создании Конституционной Ассамблеи Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отнимает у Верховной Рады право принимать изменения в Конституцию Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змін», об этом А.ЯЦЕНЮК заявил, комментируя решение главы государства создать Конституционную Ассамблею.

«Конституционная Ассамблея – не декорация для укрепления конституционной монархии Президента», - заявил он.

А.ЯЦЕНЮК требует немедленно принять постановление Верховной Рады о создании в Украине Национальной Конституционной Ассамблеи, к участию в которой будут привлечены не только представители Президента Украины, но и политические партии и парламентские фракции.

А.ЯЦЕНЮК считает, что «своим решением Президент отбирает у парламента право принимать изменения в Конституцию». «Это – очередной этап конституционного переворота, когда вся вертикаль власти в стране строится под одного человека, а первым шагом в этом направлении было создание неконституционной коалиции, вторым – неконституционное – без участия парламента - возвращение Основного Закона 1996 года, третьим – неконституционное продление полномочий народных депутатов и Президента», - отметил он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, сейчас Президент Украины «выходит на «финишную прямую»: он пытается окончательно закрепить всю власть за одним лицом – за собой».

Лидер «Фронта Змін» отметил, что «страна без баланса ветвей власти обречена на стагнацию и деградацию». «Вернуть Украину на путь развития может Конституция, изменения в которую будут внесены при участии народа и приняты на референдуме. Но начать этот процесс должен Национальная Конституционная Ассамблея не имени Президента ЯНУКОВИЧА, а имени народа Украины. Она должна представить общественное и экспертное мнение, а не только обосновать желание Президента», - подчеркнул он.

Как сообщалось, 21 января 2010 года А.ЯЦЕНЮК внес в парламент проект постановления «Об образовании Национальной Конституционной Ассамблеи», которая должна была разработать проект новой редакции Конституции для вынесения его на всеукраинский референдум. Согласно проекту постановления, персональный состав Национальной Конституционной Ассамблеи формируется на паритетных принципах на основании открытых консультаций с Президентом, политическими партиями и депутатскими фракциями парламента, с учетом предложений Верховной Рады Крыма, областных, Киевского и Севастопольского городских советов, Национальной академии наук Украины, ведущих специалистов в области конституционного права, других ученых и всеукраинских правозащитных общественных организаций.

Подготовленные Ассамблеей предложения предлагалось вынести на общественное обсуждение, после чего - проект новой редакции Конституции Украины вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины и утвердить всеукраинским референдумом.