Альфа готовится штурмовать офис БЮТ?

Депутаты от "БЮТ-Батькивщины" покинули сессионный зал Верховной Рады Украины в знак протеста против захвата офиса партии “Батькивщина” в Киеве на улице Туровская, 13.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента первый заместитель председателя фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что «только что наша фракция получила информацию о том, что со стороны СБУ готовятся провокации относительно партийного офиса политической партии «Батькивщина», и сейчас спецподразделение «Альфа» вместе со следователями и сотрудниками СБУ подъезжают уже к Туровской, чтобы брать его штурмом».

«В связи с этим наша фракция покидает зал, и мы идем все на Туровскую, 13, для того, чтобы выяснить (ситуацию) и защитить офис», - добавил А.КОЖЕМЯКИН.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН попросил представителей фракции “БЮТ-Батькивщина” подготовить на этот счет депутатский запрос. Он подчеркнул необходимость выяснить ситуацию.