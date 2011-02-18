Тимошенко: нужны не только майданные революции

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявляет о необходимости объединения интеллектуальной среды вокруг стратегической программы развития Украины.

"Нам с вами один раз нужно собраться с мужеством, интеллектом и совершить не только майданные революции, которые у нас хорошо получаются, мирно и красиво, а один раз совершить интеллектуальную революцию", - сказала Юлия Тимошенко в интервью телеканалу ТВi.

Она уверена, что еще до выборов интеллектуальная среда должна разработать проект собственной страны, который будет воплощаться в постизбирательный период.

"Нам надо совершить интеллектуальную революцию, создать проект собственной страны до выборов, знать, как должен выглядеть порядок, в котором мы хотим жить, а это новая Конституция, и проголосовать за те правила жизни, которые мы хотим видеть, а не за очередные лица политиков. Тогда правосудные суды и действительно независимые следователи и будут залогом того, что надо будет преступников наказывать, а не политиков", - цитирует официальный сайт.