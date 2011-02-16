Бродскому дали другую работу

Кабинет министров Украины назначил Михаила БРОДСКОГО правительственным уполномоченным по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности.

Соответствующее распоряжение от 14 февраля 2011 года №114-р размещено на официальном правительственном сайте.

Напомним, до назначения М. БРОДСКИЙ возглавлял Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, который в настоящее время находится на стадии ликвидации согласно указу Президента.