Бродскому дали другую работу

12:10, 16 февраля 2011
Политика
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Распоряжение Кабмина

Кабинет министров Украины назначил Михаила БРОДСКОГО правительственным уполномоченным по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности.

Соответствующее распоряжение от 14 февраля 2011 года №114-р размещено на официальном правительственном сайте.

Напомним, до назначения М. БРОДСКИЙ возглавлял Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, который в настоящее время находится на стадии ликвидации согласно указу Президента.

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