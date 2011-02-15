Зятя Онопенко выпустили под подписку про невыезд

16:08, 15 февраля 2011
Политика
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Евгений Корнийчук в сопровождении сотрудников милиции перед началом допроса в Генпрокуратуре
Генеральная прокуратура Украина сегодня изменила меру пресечения с ареста на подписку о невыезде экс-первому заместителю министра юстиции Украины Евгению КОРНИЙЧУКУ.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Игорь ФОМИН.

При этом он отметил, что сегодня он и его подзащитный завершили ознакомление с материалами дела.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

 

 

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