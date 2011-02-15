В четверг, 17 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Россия-Украина-ЕС: перспективы взаимоотношений» в рамках спецпроекта: «Первый год президентства Виктора Януковича. Итоги».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Отношения Украины с ЕС и Россией: год оправдавшихся надежд или разочарований?

Влияние на отношения с ЕС ситуации с гражданскими и демократическими свободами в Украине.

Белорусский фактор в отношениях Украины с Россией и ЕС.

Итоги года в сфере экономического сотрудничества.

Участники круглого стола:

1. Нико ЛАНГЕ – руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

2. Светлана ФРАНЧУК – президент Международной общественной организации «Дом Свободы Украина».

3. Валерий ЧАЛЫЙ – заместитель генерального директора Центра Разумкова, экс-заместитель министра иностранных дел.

4. Сергей КОЗЬЯКОВ – юрист, доцент Института международных отношений.

5. Анна ДЕРЕВЯНКО – директор Европейской Бизнес Ассоциации.

6. Представитель Партии регионов.

7. Представитель партии «Батькивщина».

8. Представитель Посольства Российской Федерации в Украине.

9. Представитель Посольства Республики Беларусь в Украине.

10. Представитель Посольства Республики Польша в Украине.

11. Представитель Посольства Французской Республики в Украине.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62; (098) 343-62-11.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).

