Азаров сравнил историю с французскими детьми с исчезновением Климентьева

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заявляет, что журналистов в Украине не преследуют.

Как сообщает ИноСМИ, об этом он сказал в интервью словацкому изданию SME перед визитом в Братиславу.

Комментируя критическую информацию правозащитных организаций по поводу отношения властей Украины к журналистам, Н.АЗАРОВ сказал: «Все это общие слова. Я хотел бы услышать о конкретных примерах. Где мы плохо относимся к журналистам?… Да, пропал один человек. Но правительство какое имеет к этому отношение? Посмотрите, о ком шла речь? О журналисте из харьковской газеты. Он критиковал власть? Нет. Мы его не знали. К сожалению. Нам жаль, что пока мы не смогли достичь такого положения, при котором люди в стране не пропадают и не исчезают», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что сейчас, например, вся Европа следит за историей двух пропавших в Швейцарии девочек-близнецов. «Это трагедия для семьи и для страны. Означает ли это, что французское правительство не обеспечило условий, при которых не теряются дети? И мы не можем обеспечить такие условия, чтобы люди не страдали от преступности. Этот человек (харьковский журналист Василий КЛИМЕНТЬЕВ - УНИАН) пропал не потому, что кто-то из правительства решил с ним так поступить», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, главный редактор харьковской газеты «Новый стиль» В.КЛИМЕНТЬЕВ исчез 11 августа 2010 года. По факту исчезновения журналиста Дзержинским райотделом милиции Харькова было возбуждено уголовное дело по статье «преднамеренное убийство».