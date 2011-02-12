Немыря: европейцы все больше обеспокоены происходящим в Украине

Заместитель председателя партии “Батькивщина” Григорий НЕМЫРЯ отмечает, что европейские политики все больше обеспокоены ситуацией в Украине.

Об этом он заявил в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

Заместитель председателя партии “Батькивщина” сообщил, что за последние два дня принял участие в заседании Политической Ассамблеи Европейской народной партии (ЕНП), а также встретился с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ и министром иностранных дел Чехии Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ.

По словам Г.НЕМЫРИ, Президент Европарламента, в частности, заявил, что планирует и в дальнейшем внимательно следить за ситуацией в Украине.

“Во время разговора он, без эмоций, хочу подчеркнуть это, сказал, что, по его мнению, то, что происходит в Украине, - ужасным образом влияет на имидж Украины и позиции Украины в Европе”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, Президент Европарламента также выразил надежду, что украинская власть “снимет позорный запрет на путешествия” для лидера партии “Батькивщина” Юлии ТИМОШЕНКО.

Министр иностранных дел Чехии, в свою очередь, по словам Г.НЕМЫРИ, выразил обеспокоенность действиями власти относительно “свертывания демократических свобод, сужения пространства для политической конкуренции” в Украине.

“Украина сама себя заводит на периферию европейскую вместо того, чтобы следовать к центру европейскому политическому и экономическому”, - процитировал К.ШВАРЦЕНБЕРГА заместитель председателя “Батькивщины”.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля на конференции «Собирая широкую Европу после Лиссабонского соглашения» в Брюсселе Президент Европарламента Е.БУЗЕК выразил обеспокоенность свертыванием свобод в Украине.

4 февраля Посол Украины при ЕС Константин ЕЛИСЕЕВ заявил, что Президент Европарламента Е.БУЗЕК был несколько эмоционален, когда заявил о своей обеспокоенности ухудшением состояния свобод в Украине.