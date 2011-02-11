"Свобода" предлагает милиции не слушать приказы "оккупационной власти"

Руководство Харьковской областной парторганизации «Свобода» заявляет, что сегодня членов городского и областного комитетов допросили на предмет участия в подготовке взрывов в Макеевке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной «Свободы», «разговор с сотрудниками с управления по борьбе с организованной преступностью состоялся по соответствующему особому поручению из МВД».

Согласно с информацией, «каждый из опрошенных сообщил, что на протяжении последнего времени не был в Макеевке и о «теракте» знает исключительно из общедоступных сообщений СМИ».

«Примечательно, - говорится в сообщении, - что список допрашиваемых, который пользовались стражи порядка, озаглавлен «Активисты радикально-настроенных националистических группировок».

Парторганизация официально заявляет, что «Всеукраинское объединение «Свобода» является зарегистрированной политической партией, а не «радикальной группировкой», и призывает Главное управление МВД Украины в Харьковской области не выполнять «репрессивных приказов оккупационной», как считают свободовцы, власти «под предлогом расследования разных «терактов», за которыми эта же власть и стоит».

«Кроме правдивой информации об отсутствии связи свободовцев с макеевскими событиями, допрашиваемые принципиально отказались от дактилоскопии», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что «днем раньше аналогичные допросы имели место на Донбассе и в Изюме». Сообщается, что 14 февраля харьковские свободовцы намерены провести пикетирование областной милиции с требованием «немедленно прекратить преследования граждан по признаку симпатий к националистической идее».