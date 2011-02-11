У Януковича говорят, что Межигорье прессе покажут не скоро
Если вообще покажут?
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в ближайшее время не планирует приглашать журналистов в свою резиденцию в Межигорье.
Об этом газете Kyiv Post сообщил руководитель пресс-службы Президента Денис ИВАНЕСКО.
В пресс-службе В.ЯНУКОВИЧА объяснили, что обещанная Президентом поездка журналистов в резиденцию в Межигорье состоится не скоро из-за плотного графика главы государства.
“Пока (поездка журналистов в Межигорье) не планируется”, – сказал Д.ИВАНЕСКО.
“Сейчас у Президента очень тяжелый график, много поездок. Готовимся к первой годовщине инаугурации. Думаю, после этого будет (эта поездка)”, – сказал он.
На уточняющий вопрос, когда именно эта поездка состоится – весной или летом – Д.ИВАНЕСКО сказал, что, возможно, “даже осенью”.
На просьбу Kyiv Post напомнить Президенту об обещанной им поездке журналистов в Межигорье Д.ИВАНЕСКО поблагодарил за предложение.
Как сообщалось, 4 июня 2010 года во время пресс-конференции В.ЯНУКОВИЧУ задали вопрос относительно отчуждения государственной резиденции Межигорье и его нереагирования на многочисленные журналистские расследования.
Президент выразил готовность сразу после пресс-конференции показать журналистам собственность, которая принадлежит ему в Межигорье. Однако позже, по неизвестным причинам, это мероприятие было отменено.
Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН сообщила, что у В.ЯНУКОВИЧА проходила “международная встреча”, хотя на тот момент он уже покинул АП и выехал в Межигорье.
Позже А.ГЕРМАН сказала, что В.ЯНУКОВИЧ проводил встречу “на выезде”, однако о ней ничего не сообщалось на сайте Президента.