Кучма вывел на чистую воду российские банки в Украине

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что российские банки в Украине работают в очень узкой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании украинско-российского форума «Партнерство Украины и России в новых реалиях европейской и евразийской интеграции».

«Ваши три самых больших банка из 10 российских что финансируют?.. Куда вкладывают? В банковский сектор, в финансовый сектор и кредиты дают правительству. А что, можно назвать какой-то инновационный проект? Нет. У некоторых сразу возникает вопрос, а для чего здесь российские банки, если только такая узкая полосочка работает в Украине. Или задача поставлена такая – участвовать в приватизации стратегических объектов и помогать правительству затыкать дыры (госбюджета – УНИАН). 2 млрд. чисто правительству, «Нафтогазу», «Автодору», – сказал Л.КУЧМА.

Как сообщал УНИАН, 8 июня 2010 года Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехкратной пролонгации.

По программе сотрудничества Украины и Международного валютного фонда кредит ВТБ в размере 2 млрд. долл. должен быть погашен до конца 2010 года.

17 сентября прошлого года министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сообщил, что не исключает, что кредит российского «Внешторгбанка» в размере 2 млрд. долл. частично может быть погашен средствами от размещения евробондов.

19 ноября источник в правительстве заявил УНИАН, что Украина намерена продлить действие кредита российского «Внешторгбанка» в размере 2 млрд. долл. на полгода. При этом он отметил, что, согласно кредитному соглашению, срок действия кредита может быть продлен на полгода трижды.