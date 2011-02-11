Губернатор собирается работать с Президентом Януковичем до 2020 года

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК опроверг слухи о его отставке с этой должности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской ОГА.

М.ВЫШИВАНЮК убежден, что все очередные слуха о его отставке – это инсинуации «с целью дестабилизировать ситуацию в области».

"Меня и в прошлую каденцию все 8 лет неоднократно снимали с должности, и что? – спросил председатель Ивано-Франковской ОГА. - Я буду работать вместе с Президентом Украины Виктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ до 2020 года. А все слухи вокруг назначений кого-то на должность председателя Ивано-Франковской ОГА еще раз говорю - это абсолютная бессмыслица и инсинуация с целью дестабилизировать ситуацию в области".

Как сообщалось, некоторые СМИ написали, что якобы заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Нестор ШУФРИЧ может возглавить Ивано-Франковскую область.

Н.ШУФРИЧ был назначен на должность заместителя секретаря СНБО в июле прошлого года, после того как парламент освободил его от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.