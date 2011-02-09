Завтра в Севастополе уничтожат авиабомбу весом 500 кг

В Севастополе на 10-11 февраля - в зависимости от погоды - планируют проведение операции по уничтожению немецкой авиабомбы весом 500 кг., обнаруженной в море, на глубине 1,5 метра, за 7 метров от берега.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе городской госадминистрации.

В связи с тем, что радиус разлёта осколков этой бомбы доходит до 2,5 километров, планируется, что ее отбуксируют на расстояние около мили от берега, и на глубине 15 метров подорвут вместе с плавсредством.

Председатель Севастопольской ГГА Валерий САРАТОВ сегодня во время «прямого эфира» телекомпании «Севастополь» по данному поводу отметил: «Чрезвычайной ситуации нет, но есть ситуация, которая требует большого внимания, поэтому на короткое время будет прекращено движение катеров».

По информации В.САРАТОВА, «всего за 2010 год в Севастополе уничтожено 26 тыс. 212 взрывоопасных предметов, в частности, 228 авиационных бомб, 3 тыс. 444 артиллерийских снаряда, 527 миномётных мин. За последние же десять лет уничтожено 138 тыс. 632 взрывоопасных предмета».

Ранее на заседании коллегии городской государственной администрации сообщалось, что в течение 2009-2010 годов в результате обследования подразделениями Главного управления МЧС Украины в Севастополе 250 тысяч квадратных метров прибрежных акваторий Чёрного моря обезврежено 4 тыс. 115 единиц взрывоопасных предметов.

На коллегии было также заявлено, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины «О внесении изменений к Программе социально-экономического, экологического и культурного развития г. Севастополя на период до 2015 года», предусмотрено выделение средств из государственного бюджета на проведение мероприятий на Инкерманских штольнях, в районе Мекензиевых гор, в морской акватории Севастопольских бухт и прилегающей морской акватории Севастополя в сумме 51 млн. 230 тыс.грн.

Общий же объём финансирования мероприятий может составить 65 млн. 523 тыс. грн.