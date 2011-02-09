Министр поддерживает продажу сельскохозяйственных земель

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК поддерживает продажу сельскохозяйственных земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании с аграриями в Хмельницкой области.

“Назад дороги нет. Принят Земельный кодекс, в котором четко сказано, что реформа должна закончиться рынком земли. Мы должны все сделать, чтобы не обезземелить украинского крестьянина. Я поддерживаю этот тезис Президента”, - сказал он.

Министр отметил, что в условиях финансово-экономического кризиса разные корпорации ищут, куда вложить средства.

По его словам, лучшей защитой этих средств от инфляции является земля. "Если рынок земли будет действовать, то операции по купле/продаже получат исключительно граждане Украины. Также параллельно создадим государственный ипотечный банк, который позволит право аренды закладывать в банк под ипотеку. Сейчас по этим программам подготовлены законопроекты, которые проходят обсуждение”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Кроме того, он сообщил, что планируется создание государственного аграрного банка, который должен обеспечить доступные процентные ставки для аграриев.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственного агентства земельных ресурсов, продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине планируется разрешить с 1 января 2013 года.