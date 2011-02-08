Посол Украины в России вручил верительные грамоты Медведеву

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО вручил верительные грамоты Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, церемония вручения верительных грамот прошла в Большом Кремлевском дворце.

Также верительные грамоты Президенту РФ вручили послы Киргизии, Венгрии, Чехии, Польши, Италии, ЮАР, Габона, Малайзии, Сьерра Леоне.

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об освобождении В.ЕЛЬЧЕНКО от должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.

2 июля Президент назначил В.ЕЛЬЧЕНКО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в РФ.

Должность посла Украины в России оставалась вакантной с марта 2010 года, после того как Константин ГРИЩЕНКО стал министром иностранных дел.