Наша Украина соглашается на середину июля
11:12, 17 мая 2007Политика
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Кириленко считает это компромиссом
Партия "Наша Украина" согласна на проведение досрочных парламентских выборов в середине июля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед началом заседания рабочей группы по подготовке к проведению выборов заявил лидер партии Вячеслав КИРИЛЕНКО.
"Для нас дата выборов давно определена. Мы соглашаемся на компромисс с 24 июня на середину июля", - сказал он.
В.КИРИЛЕНКО добавил, что если у оппонентов есть другие даты, то пусть они об этом публично сообщат.
По его словам, все документы, необходимые для любой даты проведения внеочередных выборов, уже давно готовы.
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