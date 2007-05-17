Наша Украина соглашается на середину июля

Партия "Наша Украина" согласна на проведение досрочных парламентских выборов в середине июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед началом заседания рабочей группы по подготовке к проведению выборов заявил лидер партии Вячеслав КИРИЛЕНКО.

"Для нас дата выборов давно определена. Мы соглашаемся на компромисс с 24 июня на середину июля", - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО добавил, что если у оппонентов есть другие даты, то пусть они об этом публично сообщат.

По его словам, все документы, необходимые для любой даты проведения внеочередных выборов, уже давно готовы.