Грищенко: Украина – это пилотный проект будущей единой Европы

Украина – это пилотный проект будущей единой Европы, пишет в своей статье «Европа оставленных в одиночестве» в немецкой газете Süddeutsche Zeitung министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

Материал был опубликован в специальном выпуске издания, посвященном нынешней Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщил УНИАН директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

Как отмечает К.ГРИЩЕНКО, “новая украинская внешняя политика базируется на видении очевидного: мы рассматриваем себя как пилотный проект будущей, по-настоящему единой Европы. Так же, как Восток и Запад Украины со своими разными историческими традициями должны сближаться, Запад и Восток континента должны превратиться из двух частей в одно целое”.

“Нашей долгосрочной целью должно стать полноценное преодоление разногласий между Востоком и Западом. Речь идет о вопросах безопасности и экономики в условиях мировой конкуренции. Если же мы будем продолжать старые споры, это раз и навсегда ослабит позиции Европы в отличие от других регионов мира”, - подчеркивает в своей публикации министр.

По мнению К.ГРИЩЕНКО, “Восток и Запад Европы до сих пор находятся в поиске нового modus vivendi, который, в конце концов, дал бы возможность преодолеть старые линии раздела”.

Руководитель МИД считает, что в последнее время такая линия раздела пролегала точно через Украину. «Попытку предыдущего правительства привести Украину к членству в НАТО не поддерживало большинство населения. К тому же, такая политика привела к серьезному напряжению между Западом и Россией. Поскольку мы отошли от старой мантры («либо мы будем членом НАТО, либо нас поглотит Россия»), мы избавили Европу от политического балласта, который, в худшем случае, привел бы к новой «холодной войне», - резюмирует К.ГРИЩЕНКО.