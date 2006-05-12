Избран председатель Верховного Совета Крыма

Верховный Совет Автономной Республики Крым избрал своим председателем лидера блока «За Януковича» Анатолия ГРИЦЕНКО.

За данное решение проголосовали 71 из 98 присутствующих сегодня на первом заседании депутатов.

А.ГРИЦЕНКО избирался на безальтернативной основе.

Справка УНИАН. А.ГРИЦЕНКО родился в 1958 году в Керчи. Закончил Крымский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельхозпроизводства. Член Партии регионов с 2003 года.

С сентября 2005 г. был первым заместителем председателя Совета Министров АР Крым.

А.ГРИЦЕНКО уже возглавлял крымский парламент с февраля 1997 по апрель 1998 г.г.

По результатам выборов в Верховный Совет Крыма, блок "За Януковича" получил 44 депутатских мандата, "Союз" - 10, блок Куницына - 10, КПУ - 9, НРУ - 8, БЮТ - 8, блок Витренко - 7 и "НЕ ТАК!" - 4.